Konya’da 281 adet mermi bulundu

Konya'nın Sarayönü ilçesinde bir köprü altında poşet içinde çeşitli silahlara ait 281 adet mermi bulundu.



Edinilen bilgiye göre, Sarayönü'ne bağlı Bahçesaray köyü yakınlarında bir köprünün altında, içinde mühimmat bulunan poşeti gören köylüler, durumu jandarmaya bildirdi.



Olay yerine gelen jandarma ekipleri, yaptıkları ön incelemede, poşetin içinde 18 adet bixi mermisi, 12 adet M1 mermisi, 14 adet G3 mermisi, 227 adet kaleşnikof mermisi, 2 adet uçaksavar mermisi, 8 adet M16 mermisi ve 3 adet kaleşnikof şarjörü ele geçirdi.



Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

