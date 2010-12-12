-KONYA'DA 20 İŞÇİ KAR NEDENİYLE MAHSUR KALDI DEREBUCAK (A.A) - 12.12.2010 - Konya'nın Derebucak ilçesinde bir maden ocağında çalışan 20 işçinin dün akşamdan beri yağan yoğun kar nedeniyle mahsur kaldığı bildirildi. Konya İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Kaçmaz, yaptığı yazılı açıklamada, dün akşam saatlerinde Konya'da başlayan yoğun kar yağışının kapattığı köy yollarının ulaşıma açılması için ekiplerin harekete geçtiğini belirtti. Kar yağışı nedeniyle Konya'nın Derebucak ilçesindeki bir maden ocağında çalışan 20 işçinin mahsur kaldığını ifade eden Kaçmaz, işçileri kurtarmak için çalışmaların sürdüğünü kaydetti. Kar yağışı nedeniyle 242 köy yolunun ulaşıma kapandığını belirten Kaçmaz, şunlar kaydetti: ''Kapanan köy yollarının ulaşıma açılması için Konya İl Özel İdaresi Altyapı ve Çevre Daire Başkanlığınca 21 ekip oluşturuldu. Karla mücadele ekipleri kapanan köy yollarını ulaşıma açmak için çalışmalarını hızla sürdürüyor. Karla mücadelede 21 greyder, 1 kar püskürtme makinesi, 4 kar aracı, 16 akaryakıt kamyonu, 19 dozer, 2 yükleyici, 3 tır ve 8 pikaptan oluşan 74 araçlık ekipman ile yaklaşık 100 personel görev yapıyor. Kaymakamlıklardan ve jandarmadan gelecek ihbarları değerlendirerek kapanan köy yollarının anında ulaşıma açılması için çalışma başlattık.''