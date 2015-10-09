Konya'da 150 aracın lastiklerini kesen kişi: Sevdiğim kızı bana vermediler, psikolojim bozuldu

Konya kent merkezinde son iki gün içerisinde park halinde bulunan yaklaşık 150 aracın lastiğini bıçakla kesen şüpheli 24 yaşındaki Serdar A. polis tarafından evine yapılan baskınla yakalandı. Serdar A. polise verdiği ifadede, "Askerlik dönüşünde sevdiğim kızı bana vermediler. Psikolojim bozuldu" dedi.

Radikal'de yer alan habere göre, Konya'nın merkez Karatay ve Meram ilçelerinde son iki gün içerisinde park halinde bulunan yaklaşık 150 aracın lastiklerinin kesilmesi üzerine polis harekete geçti. Lastikleri kesen kişinin gidiş güzergahı boyunca bulunan MOBESE ve çok sayıda işyerine ait güvenlikkamerası görüntülerini inceleyen polis şüphelinin eşkalini belirledi. Belirlenen eşkal görevli ekiplere dağıtıldı. Yapılan çalışmalar sonrası şüphelinin hırsızlık, mala zarar verme ve tehdit gibi poliste 5 ayrı suçkaydı bulunan 24 yaşındaki Serdar A. olduğu tespit edildi.

Evinde yakalandı

Şüphelinin kimliğini belirleyen ekipler daha sonra Serdar A.'nın, Karatay ilçesindeki evini tespit etti. Ekipler eve düzenledikleri baskında Serdar A.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli ifadesi alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Serdar A.'nın polise verdiği ilk ifadesinde, "Askere gitmeden önce sevdiğim bir kız vardı. Askerden geldikten sonra sevdiğim kızı bana vermeyip başkasına verdiler. Ben de kendimi alkole verdim. Sinirlendim. Bıçakla araçların lastiklerini kesmişim. Çok sarhoştum. Yaptıklarımı pek hatırlamıyorum" dedi.

Polisteki sorgusu devam eden Serdar A., işlemlerinin ardından 'mala zarar verme' suçundan bugün adliyeye sevk edilecek.