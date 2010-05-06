Konyaaltı'nda denizde 'mühimmat'

T24 - Antalya Konyaaltı varyantı civarında, bir dalış okulu öğretmenlerinin gözetiminde dalan 8 dalgıç, deniz altında çok sayıda mermi gördü. Deniz dibinden ilk etapta 54 mermi çıkaran öğretmenler, polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine Antalya Deniz Polisi'ne bağlı dalgıç polisler, bölgede iki dalış yaptı.





Dalgıç polisler, kıyıya 8-10 metre mesafede ve yaklaşık 5-10 metre derinlikte ilk dalışta 14, ikinci dalışta ise 10 mermi çıkardı. Böylece deniz dibinden çıkarılan mermilerin sayısı 78'e ulaştı. Mermilerin büyük bölümünün G-3 piyade tüfeğine ait oldukları, bir bölümünün ise menşei ve tipinin belirlenemediği öğrenildi. Mermilerin oksitlenmediği, bu nedenle de denize kısa süre önce atıldığının tahmin edildiği ifade edildi.





Antalya Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Müdürlüğü’ne bağlı bir ekip bölgeye gelerek, deniz polisince çıkarılan mermileri poşettee teslim aldı. Polisin, mermilerle ilgili ayrıntılı inceleme yapacağı öğrenilirken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.