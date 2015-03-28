Konyaaltı'nda 2 bardak çaydan alınan 10 lira, 460 lira ceza getirdi

Antalya Konyaaltı Beach Park’ın açık olduğu dönemde 2 fincan çaya 10 TL ücret aldığı için hakkında şikayette bulunulan bir işletmeye, ATSO Disiplin Kurulu tarafından yıllık aidatın iki katı tutarı olan 460 TL’lik para cezası verildi.

DHA’da yer alan habere göre, Antalya’da bir dönem çok popüler olan ve son yıllarda oluşan kötü imaj nedeniyle çok sayıda gece kulübü ve kafeteryanın iş yapamaz hale geldiği Konyaaltı Beach Park’ta bulunan bir işletmeye, pahalı çay satışı nedeniyle ceza uygulandı. ’Turkuaz Beach’ isimli mekanda 2 fincan çay için 10 TL ödediklerini iddia eden kişi, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası’na (ATSO) yaptığı başvuruda, plajdaki diğer mekanlarda aynı ürün için 4 ya da 5 TL ücretlendirme yapıldığını, hatta aynı gün bir başka mekanda iki çay için 4 TL ödediklerini bildirdi. Başvuru da, Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen halk plajında ise çayın sadece 50 kuruş olduğu belirtilerek, ilgili mekandaki fahiş ve gayrinizami fiyat politikasından dolayı şikayetçi olunduğu kaydedildi.

İki katı para cezası

ATSO Disiplin Kurulu’nun firma hakkında başlattığı soruşturma neticesinde, Disiplin Yönetmeliğinin 17’nci maddesi ’a’ bendi gereğince firmanın mevzuata uygun kayıt ve tescil işlemlerini de yaptırmadığı veya tescil ve ilanı gerekli değişiklikleri bildirmediği anlaşıldı. Aynı yönetmeliğin 18’inci maddesi gereğince yıllık aidatın iki katı tutarında idari para cezası verilmesi kabul edildi. Disiplin Kurulu’nun bu kararı da ATSO’nun Mart ayı meclis toplantısı gündemine geldi. Disiplin Kurulu’nun firmaya yönelik yaklaşık 460 TL tutarındaki idari para cezası oyçokluğuyla kabul edildi.

Oylama öncesi ise bir üye kendi kafesinde de çayın 3.5 TL’ye satıldığını belirterek, "İçeride klima çalışıyor, müşteri tuvaleti-tuvalet kağıdını kullanıyor. Bir sürü gider var. İki saat oturuyor rahat bir şekilde ve iki çay içip gidiyor" diyerek ceza uygulanmamasını istedi. Öte yandan ceza verilen firmanın da bulunduğu alan ise Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin uygulayacağı bir proje çerçevesinde tamamen boşaltıldı. Gece kulübü ve diğer işletmelerin tamamı boşaltılarak, alandan çıkartıldı