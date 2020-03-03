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Konya ve Sivas'ta iki Afganistan vatandaşı Koronavirüs nedeniyle gözlem altına alındı

03 Mart 2020 14:38

Konya'nın Ereğli ilçesinde ve Sivas'ta Afganistan uyruklu iki kişi, öksürük ve yüksek ateş şikâyeti üzerine 'Koronavirüs' şüphesiyle gözlem altına alındılar.

Ereğli'de 1 hafta önce yurda kaçak yolla giren Afgan S.İ.'nin öksürük ve yüksek ateş rahatsızlığı olması üzerine çevredekiler 112 Acil'i arayıp haber verdi.

Ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan S.İ. adlı erkek hasta, Afganistan uyruklu olması üzerine tedbir amaçlı 'Koronavirüs' şüphesiyle gözlem altına alındı. 

Sivas’ta da yüksek ateş sorunu yaşayan bir Afganistanlı gözetim altına alındı.

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