Konya ve Kayseri'de yılbaşı ağaçları yok sattı

T24 - Muhafazakâr kesimin yoğunlukta olduğu Konya ve Kayseri gibi illerde, çam ağacı satışı İstanbulu katladı.İthalatçı firmanın sahibi Dursun Altuntaş, Anadolu'da 2 binin üzerinde yılbaşı için özel olarak hazırlanan çam ağacı sattıklarını söyledi.

Radikal gazetesinden Sevgi Sayar Başaran'ın haberine göre, en çok çam ağacı Konya, Kayseri, Van ve Sivas gibi illerde satıldı. Mudo Concept kısa sürede 2000’in üzerinde ağaç sattı. Firma, vitrindeki çam ağaçlarının satışını da rezervasyonlu olarak gerçekleştirirken 2011 için şimdiden tedbirini alarak stokunu 3 katına çıkarma kararı aldı. Türkiye’nin önde gelen çam ağacı ithalatçısı Cansüs’te de işler yoğun. Firmanın geçen yıla göre satışları yüzde 50 arttı.



Anadolu yeni bir pazar





Cansüs firmasının sahibi Dursun Altuntaş, “En çok sevkıyatı Konya, Kayseri, Erzurum, Sivas ve Van’a yaptık. Anadolu’da ciddi bir hareket var. Çünkü İstanbul’da geçen yıllarda alan vatandaşlar bir daha almıyor. Ama Anadolu bizim için de yeni bir pazar ve bu yıl çok iyi satış yapıyoruz” dedi. Satışların geçen yılla kıyaslandığında yüzde 50 arttığına da dikkat çeken Altıntaş, “Bu yıl krizin etkileri tamamen silindi diyebiliriz. Anadolu’da yüzde 50 artış varken İstanbul gibi büyük şehirlerde yüzde 20-30 artış yaşanıyor. Çam ağacı fiyatları 7 TL’den başlıyor 150 TL’ye kadar çıkıyor” dedi. 2009’da 1500 adet çam ağacı sattıklarını belirten Mudo Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Taviloğlu ise “Bu yıl ise şu ana kadar 2000’in üzerine çıktı. Talep o kadar çok ki vitrindeki ağaçları da rezervasyonla sattık. Anadolu’da 5 ağaç gönderdiğimiz yerden 50 sipariş birden aldık. Fiyat 89 TL’den başlıyor 375 TL’ye kadar çıkıyor” dedi.



Mudo 2010 yılında yüzde 25 büyüdü

Mudo olarak 2010 yılında yüzde 20-25 cirosal büyüme sağladıklarına dikkat çeken Taviloğlu, “Toplam 22 ilde 85 bin metrekarede 93 mağazada faaliyet gösteriyoruz. Mudo Concept’in ise toplam içinde 11 mağazası var. 2011 yılında Mudo olarak yüzde 28 büyüme hedefliyoruz. Bunun için 12 milyon TL’lik yatırımla 12 yeni mağaza açacağız. Bursa’da ve Anadolu yakasında olanlar Mudo Concept olacak” dedi. Taviloğlu, Mudo’nun 2010’da toplam cirosunun 350 milyon TL’ye ulaşmasını öngördüklerini söyledi.





