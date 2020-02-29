Konya ve Kasımpaşa sessiz kaldı

Konyaspor, Süper Lig’in 24. hafta maçında konuk ettiği Kasımpaşa ile golsüz berabere kaldı.

Maçın önemli anları

18. dakikada sol taraftan gelişen Konyaspor atağında, Mak’ın pasıyla ceza sahası yayının gerisinde meşin yuvarlak ile buluşan Hadziahmetovic’in şutu top savunmadan döndü.



35. dakikada Hadergjonaj’nin ceza sahasının sağ çaprazından vurduğu şut Konyaspor savunmasından döndü.

40. dakikada sağ kanattan gelişen Konyaspor atağında, ceza saha içinde topla buluşan Ömer Ali, meşin yuvarlağı topuk pası ile Mak’a bıraktı. Mak’ın şutunda meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.



İlk yarı 0-0 sona erdi.



52. dakikada Milosevic’in ceza sahası içi sol çaprazdan vuruşunda top üstten dışarı çıktı.

68. dakikada sol taraftan gelişen Kasımpaşa atağında, ceza sahası dışından Quaresma’nın şutu yandan auta gitti.



69. dakikada ceza saha içine sokulan Thuram’ın şutunu Ramazan Köse güçlükle uzaklaştırdı.



76. dakikada orta alandan Hurtado ile gelişen Konyaspor atağında, sol tarafta topla buluşan Guilherme’nin orta şut karışımı yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleye paralel olarak dışarı çıktı.



84. dakikada Konyaspor’da Hurtado’nun yayın önünden kullandığı serbest vuruşta Ramazan Köse topu kale dibinden son anda çeldi.

Karşılaşmada sona erdi.