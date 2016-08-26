Konya ve Adana’da IŞİD operasyonu; 40 kişi gözaltında

Konya ve Adana'da düzenlenen operasyonlarda radikal İslamcı terör örgütü IŞİD'le bağlantıları olduğu ileri sürülen 40 kişi gözaltına alındı.

Habertürk’ten Zafer Samancı’nın haberine göre, istihbarat birimleri Konya'da IŞİD terör örgütü ile bağlantısı oldukları ileri sürülen bir grubu 2 ay süreyle teknik ve fiziki takibe alındı.

Şüphelilerin sık sık Suriye'ye giriş çıkış yaptıklarının tespit edilmesi ve elde edilen diğer deliller sonucunda Konya Emniyet Müdürlüğüne bağlı TEM ekipleri harekete geçti.

Sabahın ilk ışıklarında polis 17 adrese baskın yaptı. 20 kişi gözaltına alınırken adreslerde çok sayıda doküman ele geçirildiği bildirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince de IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonda da aralarında kadınların da bulunduğu 20 kişi gözaltına alındı.

Şüpheli kadınların Adli Tıp Kurumu'na kucaklarında bebekleriyle gelmeleri dikkat çekti.