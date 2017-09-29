Konya Valisi Canbolat'tan 'Sultan mezarları' açıklaması

KONYA, (DHA)- KONYA Valisi Yakup Canbolat, Anadolu Selçuklu Devleti döneminde yapılan Alaeddin Camii’ndeki türbede, geçmiş yıllarda yapılan temizlik ve restorasyon çalışmaları sırasında karışan Selçuklu sultanlarının kemiklerinin bir araya getirilmesinde bilimsel usuller ve veriler kullanıldığını, tarihi kayıtlar gözönünde bulundurularak 3\'ünün naaşının bütünleştirilip defnedildiğini açıkladı.

Doğan Haber Ajansı (DHA), Alaeddin Camii\'nin bahçesindeki türbede mezarları bulunan ve geçmiş yıllarda kemikleri karıştırılan 8 Selçuklu sultanından bazılarının kemiklerinin tespit edilip, yeniden kılınan cenaze namazıyla defnedildiğini duyurdu. Konya Valisi Yakup Canbolat, basında yer alan haberler üzerine kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla bugün yazılı basın açıklaması yaptı.

Yapılan açıklamada, Alaeddin Camii (Saray Camii) avlusunda bulunan Anadolu Selçuklu sultanları türbeleri ve mezarlarında, farklı tarihlerdeki yanlış uygulamalar nedeniyle Selçuklu sultanlarına ait kemiklerin plastik torbalara konularak lahitlerin içerisine bırakıldığı belirtildi. Oluşturulan heyet tarafından kemiklerin yeniden incelendiği belirtilen açıklamada, \'\'Valiliğimce verilen talimat doğrultusunda; İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Adli Tıp birimi marifetiyle, ülkemizde konuyla ilgili uzmanlardan bir heyet oluşturulmak suretiyle, Selçuklu Sultanları’nın naaşları ve kalıntıları, bilimsel usullere ve verilere göre tasnif edilmiştir. Konu ile ilgili ileri tetkikler için bütün kemiklerin bilimsel tespitleri, raporları ve fotoğraflama çalışmaları, başından sonuna kadar yapılan görüntü kayıtları muhafaza altına alınmıştır. Ayrıca yapılan bu defin programı ile ilgili arşivleme amaçlı fotoğraf ve video kayıtları yapılmıştır. Bu çalışma yapılırken türbe içerisinde torbalarda bulunan kemikler üzerinde tasnif ve inceleme yapılmış, sair kabirler üzerinde bir kazı çalışması yapılmamıştır\'\' denildi.

\'3 SULTANIN KEMİKLERİ BİR ARAYA GETİRİLDİ\'

Üç sultanın kemiklerinin tespit edildiği belirtilen açıklamada, \'\'Rükneddin Mes’ud I (1116-1156) yaşı ve hastalığı dikkate alınarak uygun kemikler birleştirilerek kefenlendi. Kılıç Arslan II (1156-1192) Sinostoz saptanan kemiklerin kifotik olduğu bildirilen Sultan II. Kılıçarslan’a ait olduğu kabul edilerek diğer ileri yaş uygun kemikler kefenlendi. Gıyaseddin Keyhüsrev II (1237-1246) yaralanması ve ileri yaş özelliği itibariyle uygun bulunan kemikler birleştirilerek kefenlendi. Ayrıca, 1-3 yaş arasında olan 1 bebeğe ait kemikler kefenlendi\'\' ifadelerine yer verildi.

Sultanların naaşlarının Konya Müftülüğü nezaretinde yeniden kefenlendiği belirtilerek, \'\'Tarihi kayıtlar gözönünde bulundurularak bütünleştirilen bu naaşlar Konya Müftülüğü nezaretiyle yeniden kefenlenmiş, Konya Valisi, Milletvekilleri, Garnizon Komutanı, Büyükşehir Belediye Başkanı, Üniversite Rektörleri, Siyasi Parti İl Başkanları ve bazı kamu kurumlarının amirleri davet edilmiş, davete katılanlarla cenaze namazı ve akabindeki dualarla, kendileri için vefatlarında yaptırılan türbelerindeki asıl ziyaretgâhlarına defin ile toprakla buluşturulmaları sağlanmıştır. Selçuklu Sultanları Naaş ve Mezarlarının Tecdidi ile ilgili çalışmalar Alâeddin Camii\'nde sürdürülen restorasyon çalışmaları süresinde, eldeki bilgi ve belgeler doğrultusunda yetkili kurulların görüşlerini içeren ayrıntılı raporlar hazırlanacaktır\'\' denildi.

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