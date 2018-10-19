Konya Valiliği, AKP Genel Başkanvekili Kurtulmuş'un programını basına servis etti

Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) Genel Kurulu için Konya’ya gelecek olan 64. ve 65. Hükümet Başbakan Yardımcısı, Kültür ve Turizm Eski Bakanı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş’un gün içinde yapacağı ziyaretler Konya Valiliği tarafından kentteki basın organlarına servis edildi.

Hükümette bir görevi olmayan ve gün içinde valilik ziyareti de bulunmayan Kurtulmuş’un, yapacağı tüm ziyaretler en ince ayrıntısına kadar Valilik aracılığı ile kamuoyuyla paylaşıldı.

Güne, basın mensupları ile toplantı ve Mevlana Türbesi ziyareti ile başlayacak Kurtulmuş’un programı, AKP Genişletilmiş İl Danışma Meclisi ve İl Başkanlığı ziyareti ile devam edecek. AKP programlarının, Konya Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından servis edilmesinin ardından İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün, CHP, MHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi Konya Milletvekillerinin programlarını da kamuoyuna duyurması bekleniyor.

Konya Valiliği'nden gönderilen program şöyle: