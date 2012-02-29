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Konya Üniversitesi'nin adı 'Erbakan Üniversitesi' oluyor...

AKP Konya Milletvekilleri de Konya Üniversitesi'nin isminin Prof. Dr. Necmettin Erbakan Üniversitesi olarak değiştirilmesi için yasa teklifi hazırladı.

29 Şubat 2012 14:33

 

T24 - AKP milletvekillerinin sunduğu yasa teklifiyle Konya Üniversitesi'nin ismi Necmettin Erbakan Üniversitesi olarak değiştiriliyor.
 
Kamuoyunda '4+4+4’ olarak bilinen, eğitimin yeniden yapılandırılmasıyla ilgili tasarının mecliste görüşülmesi sırasında bazı üniversitelerin isim değişiklikleri de gündeme gelecek.

Konuyla ilgili harekete geçen AKP Konya Milletvekilleri de Konya Üniversitesi'nin isminin Prof. Dr. Necmettin Erbakan Üniversitesi olarak değiştirilmesi için yasa teklifi hazırladı. İmzaların 28 Şubat müdahalesinin 15. yıldönümünde tamamlanması dikkat çekti.


Konya'dan milletvekili seçilmişti


Erbakan’ın, 1969'da Adalet Partisi'nden (AP) milletvekili aday adaylığı Süleyman Demirel tarafından veto edildiği için Konya'dan bağımsız aday oldu ve seçildi.


Ecevit, Erdoğan ve Gül de var


Meclis alt komisyonunda görüşülen ve zorunlu eğitimi 12 yıla çıkaran teklifle, Zonguldak Karaelmas Üniversite'sinin adının Bülent Ecevit Üniversitesi olarak, Rize Üniversitesi'nin adının Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi olarak değiştirilmesi ve Kayseri Abdullah Gül Üniversitesi'nin adının Abdullah Gül Üniversitesi olarak değiştirilmesi planlanıyor.


 

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Konya ÜniversitesiNecmettin ErbakanAKP

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