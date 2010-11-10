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Spor

KONYA TORKU ŞEKERSPOR: 2

10 Kasım 2010 17:25

-KONYA TORKU ŞEKERSPOR: 2 - MANİSASPOR: 1  KONYA (A.A) - 10.11.2010 - Ziraat Türkiye Kupası (B) Grubu'nda Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Konya Torku Şekerspor, sahasında Süper Lig ekibi Manisaspor'u 2-1 yendi. 2. dakikada soldan ceza sahasına ortalanan topa iyi yükselen Isaac'ın kafa vuruşunda kaleci meşin yuvarlağı kornere çeldi. 38. dakikada gelişen Manisaspor atağında, defanstan seken topu önünde bulan Burak'ın aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı. 39. dakikada Muhammet Reis'in ara pasında topla birlikte ceza sahasına giren Ömer Ali, kaleciyi de çalımladıktan sonra meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 1-0 46. dakikada Ömer Ali'nin ceza sahası dışından etkili şutunda kaleci Recep, topu güçlükle kornere çeldi. 56. dakikada Semavi'nin pasında ceza sahasında topla buluşan Kahe'nin yerden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1 63. dakikada Oğuz'un ceza sahası dışından sert şutunda kaleci meşin yuvarlağı kornere çeldi. 68. dakikada topla birlikte hareketlenen Murat, kaleciyi de çalımladıktan sonra meşin yuvarlağı kaleye gönderdi. Kalebene'nin çizgi üzerinden çıkardığı topu kaleci Recep kontrol etti. 83. dakikada Ömer Ali'nin ara pasında ceza sahasında topla buluşan Cafercan, kaleciyle karşı kaldı. Bu futbolcunun sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-1 Stat: Recep Konuk Hakemler: Mürvet Sezer xx, Uygar Bebek xx, Serkan Çınar xx Konya Torku Şekerspor: Melih xxx, Kadir xx, Hasan xx (Dk. 85 Anıl x), Ömer Ali xxx, Onur xxx, Samed xx (Dk. 46 Murat xx), Muhammet xxx, Turgay xxx, İshak xxx, Oğuz xxx (Dk. 74 Cafercan xx), Ahmet xx Manisaspor: Recep xx, Burak x, Nizamettin xx, Mehmet x (Dk. 46 Yiğit x), Isaac x, Kahe xx, Kalabane xx, Dica x (Dk. 70 Bekir x), Momha x (Dk. 46 Simpson xx), Semavi xx, Ömer Aysan x Goller: Dk. 39 Ömer Ali, Dk. 83 Cafercan (Konya Torku Şekerspor) Dk. 56 Kahe (Manisaspor) Sarı Kartlar: Dk. 73 Turgay, Dk. 86 İshak (Konya Torku Şekerspor), Dk. 77 Bekir, Dk. 82 Kahe (Manisaspor)

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