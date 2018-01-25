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Konya Şeker'den 'Zeytin Dalı Harekatı'na kan bağışlı destek

KONYA, (DHA)- KONYA Şeker Fabrikası, sosyal sorumluluk projesi kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin'de yürütülen 'Zeytin Dalı Harekatı'na destek olmak için kan bağışı kampanyası başlattı

25 Ocak 2018 19:26

KONYA, (DHA)- KONYA Şeker Fabrikası, sosyal sorumluluk projesi kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin\'de yürütülen \'Zeytin Dalı Harekatı\'na destek olmak için kan bağışı kampanyası başlattı. Pankobirlik Yönetim Kurulu Başkanı ve Ak Parti Karaman Milletvekili Recep Konuk, “Konya Şeker ailesinin gerek organ bağışı, gerekse kan bağışı kampanyası vesilesiyle sergilediği hassasiyet ve her arkadaşımızın gönülden katılımı, bu ailenin ülkeye ve bu ülkenin insanına gösterdiği sevgisinin işaretidir” dedi. 
Konya Şeker Fabrikası, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin\'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı\'na destek olmak amacıyla Türk Kızılay’ı ile birlikte kan bağışı kampanyası başlattı. Konya Şeker Fabrikası iştirakleri olan; Panplast, Seydibey, Panagro, Çumra Şeker, Beta Ziraat ve Unlu Mamüller Bisküvi, Kek ve Gofret Üretim Tesisinde gerçekleştirilen kampanyaya katılımın oldukça fazla olduğu belirtilirken, kampanyanın Şubat ayının ilk haftasına kadar devam edeceği öğrenildi.
BİZ DERDE DERMAN OLMAK İÇİN VARIZ
Türk Kızılayı ile birlikte düzenlenen kan bağışı kampanyasını değerlendiren AK Parti Karaman Milletvekili ve Pankobirlik Yönetim Kurulu Başkanı Recep Konuk, “Konya Şeker ailesinin gerek organ bağışı, gerekse kan bağışı kampanyası vesilesiyle sergilediği hassasiyet ve her arkadaşımızın gönülden katılımı, bu ailenin ülkeye ve bu ülkenin insanına gösterdiği sevgisinin işaretidir. Konya Şeker olarak bizim bir duruşumuz, tavrımız var. Bu duruş, tavır sadece ekonomik alanla sınırlı değildir. Biz, sosyal hayatta da, sosyal sorumluluk projelerimizde de aynı duruş ve tavrı sürdürmeyi prensip edinmiş bir kurumuz. Biz ülkemizin, milletimizin, kahraman ordumuzun yanındayız ve hep de yanında durmaya devam edeceğiz. Biz derde derman olmak için varız\'\' dedi. 
Her türlü soruna duyarlı olup, çözümüne katkı sağlamaya çalıştıklarını ifade eden Konuk, \'\' Biz, hiçbir alanda son dakikacı da olmadık. Bıçak kemiğe dayanana kadar beklemedik. Yani işler veya meseleler acil hale gelene kadar beklemedik. Mesela yaptığımız yatırımlar, genellikle mesele kapıyı gelip çalmadan önce meseleyi bertaraf eden, derde derman olan yatırımlardır.  Bu anlayışımız, sosyal sorumluluk projelerimize de damga vuran anlayıştır. Bu ailenin en büyük özelliği, sorunlara duyarlı olmak ve çözümüne katkıda bulunmaktır. Kan bağışı, ihtiyacı olan bir insana can olmaktır, çaresizliğin çaresi olmaktır, milletimizin derdine derman olmaktır. Bu bilincimizi hiç kaybetmedik, kaybetmeyeceğiz. Daha öncekilerde olduğu gibi Zeytin Dalı Harekatı’na destek vermek amacıyla başlattığımız kan bağışı kampanyasına da tüm çalışanlarımız şevkle, heyecanla, gönülden bir katılım göstermektedir. Gösterdikleri hassasiyet, sergiledikleri duyarlılık dolayısıyla hepsini kutluyor, onların bu davranışının örnek olmasını, örnek alınmasını diliyorum” diye konuştu. 

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