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Konya polisi: Bomba yüklü iki araçla eylem yapılabilir

Telsizlerden geçen anonsta ekiplerin Konya’nın giriş ve çıkışlarında önlem almaları, ayrıca dikkatli ve duyarlı olmaları konusunda uyarılar yapıldı

09 Haziran 2014 01:56

Konya'da Suriye uyruklu kişiler tarafından iki otomobille bombalı eylem gerçekleştirilebileceği polis telsizlerinden duyuruldu.

Konya Emniyet Müdürlüğü haber merkezinin aldığı bir ihbara göre Suriye uyruklu kişilerin Ankara'dan Konya'ya bomba yüklü kırmızı renkli ve gri renkli iki otomobil ile gelerek eylem gerçekleştirebilecekleri polis telsizlerinden duyuruldu.

Telsizlerden geçen anonsta ekiplerin şehrin giriş ve çıkışlarında önlem almaları, ayrıca dikkatli ve duyarlı olmaları konusunda uyarılar yapıldı.

 

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