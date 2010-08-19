-KONYA OVASI'NDA SU İHTİYACI 2 KAT ARTTI KONYA (A.A) - 19.08.2010 - Son 140 yılın en yüksek sıcaklığının yaşandığı Konya'da, aşırı sıcağa bağlı olarak tarımsal bitkilerdeki yoğun terleme, ovada sulama suyu ihtiyacını yaklaşık 2 kat artırdı. ''Tahıl ambarı'' olarak bilinen Konya Ovası'nda mevcut su kaynaklarının ovanın ihtiyacına cevap vermekten uzak olması nedeniyle, havza dışından Mavi Tünel aracılığıyla su getirme çalışmaları sürüyor. Proje sona erinceye kadar ovadaki neredeyse tek su kaynağı olan yer altı suları kullanılıyor ancak son yıllarda hızla seviyesi azalan bu kaynak da çoktandır tehlike sinyali veriyor. Meteoroloji yetkilileri 1 Ağustosta Konya'da ölçtüğü 39 derecelik sıcaklığı bölge için bir rekor olarak değerlendirdi. Buğday hasadının sona erdiği bölgede şuan pancar, karpuz, kavun ve fasulye yoğun şekilde sulanan ürünler... Aşırı sıcak nedeniyle toprağın hızla kuruması, bitkinin suya olan ihtiyacını da artırıyor. Selçuk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve Jeoloji Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı Yrd. Doç. Dr. Fetullah Arık, son 140 yılın en yüksek sıcaklıklarının tarımsal bitkilerindeki terlemeye bağlı olarak su ihtiyacını artırdığını söyledi. Sıcaklığın mevsim normallerinde seyrettiği dönemde haftada bir kez sulamanın yettiği bir bitkinin şimdi en az 2 kat sulanmak durumunda kalındığını anlatan Arık, şunları kaydetti: ''Bitkiler de tıpkı insanlar veya hayvanlar gibi terler, fakat bu normalde düşük seviyededir. Ancak yaşanan çöl sıcakları bitkilerin terlemesini, bugüne kadar görmediğimiz oranda artırdığı için sulama suyu sarfiyatı da yaklaşık 2 katına çıkmış oldu.'' Arık, yoğun şekildeki buharlaşmanın Konya'nın neredeyse tek su kaynağı olan yer altı sularıyla ilgili önemli bir risk oluşturduğunu sözlerine ekledi.