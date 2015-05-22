19 ilde 'paralel yapı' operasyonu; 80 işadamı hakkında gözaltı kararı!

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü “paralel yapı” iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında, Konya merkezli birçok ilde operasyon başlatıldı. Operasyon kapsamında bazı işadamları ve emekli polis müdürleri gözaltına alındı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'paralel yapı' iddialarıyla ilgili soruşturması kapsamında, aralarında bir dönem Konya’da Asayiş Şube Müdürlüğü yapan eski Bingöl Emniyet Müdürü Ercan Taştekin ile işadamlarının da bulunduğu 20 kişi gözaltına alındı. Operasyonlarda gözaltı sayısının artacağı belirtilirken, bir dönem Konya'da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü yapan Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Başmüfettişliğinden ihraç edilen 1'inci sınıf Emniyet Müdürü Anadolu Atayün'ün de arandığı belirtildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Fethullahçı terör örgütüne' yönelik yürütülen soruşturma kapsamında geçen 11 Mayıs günü avukat M.O., Amerika'ya oğlunun mezuniyet törenine katılmaya giderken Konya Havalimanı'nda yakalandı. Ardından da avukata ait tabanca ve mermileri polisin hukuk bürosuna baskını öncesi otomobiliyle götüren sekreter F.N.P. gözaltına alındı. Çıkarıldıkları 1'nci Sulh Ceza Hakimliği tarafından serbest bırakılan avukat ve sekreteri savcılığın itirazı üzerine aynı mahkemenin nöbetçi hakimi tarafından tutuklandı.

Bu operasyonun genişletilerek yürütülmesi sonucu bugün Konya merkezli 19 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında Konya'da faaliyetini sürdüren Aktif İşadamları ve Sanayiciler Derneği yöneticilerinin de bulunduğu 20 kişi gözaltına alındı. Gözaltı sayısının artabileceği belirtildi. Gözaltına alınanlar arasında Konya'da görevli polislerin de bulunduğu belirtildi.

Eski Emniyet Müdürü de gözaltına alınıp serbest bırakıldı

Gözaltına alınanlar arasında bir dönem Konya'da Asayiş Şube Müdürlüğü yapan eski Bingöl Emniyet Müdürü Ercan Taştekin, Ankara'da gözaltına alındı. Telefonla ulaşılan Ercan Taştekin, ''Konya'daki operasyon kapsamında Ankara'da ifade veriyorum. Gözaltı nedenini de bilmiyorum'' dedi. Taştekin, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Ercan Taştekin gözaltına alındığını Twıtter'dan duyurdu

Ercan Taştekin gözaltına alındığını sosyal medya hesabından duyurdu.