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BBC Türkçe

Konya merkezli 'FETÖ soruşturması': 34 ilde 70 kişi hakkında gözaltı kararı

Fethullah Gülen yapılanmasıyla ilgili Konya merkezli yürütülen bir soruşturma kapsamında 34 ilde 70 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bu kişilerden 47'si muvazzaf asker.

29 Nisan 2018 20:30

Fethullah Gülen yapılanmasıyla ilgili Konya merkezli yürütülen bir soruşturma kapsamında 34 ilde 70 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Bu kişilerden 47'sinin muvazzaf asker olduğu bildirildi.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekiplerince şüphelilerin yakalanması için 34 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Gözaltı kararı çıkarılan şüphelilerin Kara Kuvvetleri Komutanlığı ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığında görev yaptıkları belirtiliyor.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik operayonlar sürüyor.

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