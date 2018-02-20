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Konya merkezli 33 ilde FETÖ operasyonu: 80 gözaltı kararı (2)

47 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI Konya merkezli 33 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında gözaltı ve yakalama kararı çıkartılan 80 kişiden 47'si gözaltına alındı

20 Şubat 2018 16:52

47 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Konya merkezli 33 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında gözaltı ve yakalama kararı çıkartılan 80 kişiden 47\'si gözaltına alındı. 33 şüpheliyi ise yakalama çalışmaları sürüyor.
CHP ESKİ GENÇLİK KOLLARI BAŞKANI, İZMİR\'DE YAKALANDI
Hakkında gözaltı kararı verilen şüphelilerden CHP Konya Gençlik Kolları eski Başkanı Hüseyin Fatih T.\'nin İzmir\'de yakalandığı öğrenildi. Şüphelinin, örgütün \'sözde\' Mevlana eyaletinde bölge talebe sorumlusu olarak görev yaptığı ileri sürüldü. Hüseyin Fatih T.\'nin sorgulanmak üzere Konya\'ya getirileceği belirtildi.

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