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Konya merkezli 33 ilde FETÖ operasyonu: 80 gözaltı kararı

Tolga YANIK/ KONYA,(DHA)- KONYA merkezli 33 ilde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 80 kişi hakkında gözaltı ve yakalama kararı çıkartıldı

20 Şubat 2018 12:43

Tolga YANIK/ KONYA,(DHA)- KONYA merkezli 33 ilde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 80 kişi hakkında gözaltı ve yakalama kararı çıkartıldı. Şüphelilerin örgütte il- ilçe imamı, büyük-küçük bölge imamı, örgüt muhasebecisi, bölge talebe mesulü, şehir dışı talebe mesulü gibi pozisyonlarda görev aldıkları ileri sürüldü.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, daha önceden gözaltına alınan şüphelilerin ifadeleri ve yapılan çalışmalar sonucunda örgütün Konya ili yöneticiliği yaptığı, örgüte üye olduğu, örgüte elaman temin ettiği, örgüt adına eylem ve faaliyetlerde bulunduğu ve paralel devlet yapılanmasında rol aldığı belirlenen 80 kişi hakkında gözaltı ve yakalama kararı çıkartıldı. Karar üzerine bugün sabah saatlerinde Konya merkezli 33 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.   
CHP ESKİ GENÇLİK KOLLARI BAŞKANI\'NA GÖZALTI KARARI 
Şüphelilerin örgütte il- ilçe imamı, büyük-küçük bölge imamı, örgüt muhasebecisi, bölge talebe mesulü, şehir dışı talebe mesulü gibi pozisyonlarda görev aldıkları ileri sürüldü. Hakkında gözaltı kararı verilen şüphelilerin arasında CHP eski gençlik kolları başkanı Hüseyin Fatih Tamer\'in de olduğu belirtildi. Tamer\'in örgütün Mevlana eyaletinde bölge talebe mesulü olarak görev yaptığı ileri sürüldü. Şüphelilerin gözaltına alınması için operasyonun sürdüğü belirtildi. 
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