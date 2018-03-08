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Konya merkezli 32 ildeki FETÖ operasyonuna 14 tutuklama

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA merkezli 32 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 62 kişiden, aralarında  CHP Konya Gençlik Kolları eski başkanı Hüseyin Fatih Tamer'in de bulunduğu 14 kişi tutuklandı

08 Mart 2018 13:15

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA merkezli 32 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 62 kişiden, aralarında  CHP Konya Gençlik Kolları eski başkanı Hüseyin Fatih Tamer\'in de bulunduğu 14 kişi tutuklandı. Etkin pişmanlık yasasından faydalanan 48 şüpheli ise adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, daha önceden gözaltına alınan şüphelilerin ifadeleri ve yapılan çalışmaların ardından 80 kişi hakkında gözaltı ve yakalama kararı çıkartıldı. Geçen 20 Şubat\'ta, Konya merkezli 32 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, aralarında CHP Konya Gençlik Kolları eski  başkanı Hüseyin Fatih Tamer\'in de olduğu 62 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin örgütte il- ilçe imamı, büyük-küçük bölge imamı, örgüt muhasebecisi, bölge talebe mesulü, şehir dışı talebe mesulü gibi pozisyonlarda görev aldıkları ileri sürüldü.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Hüseyin Fatih Tamer ile 13 kişi tutuklandı. Etkin pişmanlık yasasından faydalanan 48 şüpheli ise adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı.
Soruşturma kapsamında 18 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

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