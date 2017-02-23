Konya merkezli 31 ilde 'FETÖ' operasyonu; 100 kişi hakkında gözaltı kararı

Konya merkezli 31 ilde 'FETÖ' operasyonunda, 100 kişi hakkında gözaltı kararı alındı.
DHA'nın haberine göre, Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, "örgütün yapılanmasında yöneticilik yapma", "terör örgütüne üye olma", "terör örgütüne finans sağlama", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarına karıştıkları iddia edilen kişiler tespit edildi.
Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Konya merkezli 31 ilde haklarında gözaltı kararı verilen 100 kişiyi yakalamak için eş zamanlı operasyon başlattı.
Operasyonda gözaltına alınanlar, sağlık kontrolü için Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildi.