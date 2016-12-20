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Konya merkezli 30 ilde 'FETÖ' operasyonu; 120 gözaltı

Hakkında gözaltı kararı bulunanlar için Emniyet eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi

20 Aralık 2016 12:32

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen 'FETÖ' soruşturması kapsamında Konya merkezli 30 ilde Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na yerleştirildiği iddia edilen askeri personelin 'mahrem abileri' oldukları öne sürülen 120 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY faaliyetlerine iştirak edenlere yönelik başlatılan soruşturma kapsamında, örgütle bağlantısı olduğu değerlendirilen kişilere yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda Konya merkezli 30 ilde örgütün Hava Kuvvetleri Komutanlığına yerleştirdiği askeri personelin "mahrem abileri" oldukları öne sürülen 120 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelileri yakalamak için İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, eş zamanlı operasyon gerçekleştiriyor.

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