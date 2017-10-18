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Konya merkezli 3 il de FETÖ operasyonu 10 astsubay gözaltında

Hasan DÖNMEZ/KONYA,(DHA) - KONYA merkezli 3 il de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyon düzenlendi

18 Ekim 2017 02:38

Hasan DÖNMEZ/KONYA,(DHA) - KONYA merkezli 3 il de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyon düzenlendi. 3\'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı\'nda görevli astsubayların da aralarında bulunduğu 10 asker gözaltına alındı.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, FETÖ terör örgütü ile bağlantısı olduğu iddiasıyla 10 astsubay hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Akşam saatlerinde harekete geçen Konya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, Konya, Ankara ve Hakkari’de eş zamanlı düzenlenendikleri operasyonda, 10 astsubayı gözaltına aldı. Gözaltına alınan askerler arasında Konya 3\'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı\'nda görevli astsubayların da olduğu öğrenildi. 
Gözaltına alınan 10 askerin, daha önce itirafçı olan mahrem imamların ifadeleri üzerine gözaltına alındıkları kaydedildi. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Konya İl Jandarma Komutanlığı\'nda sorguya alındı. 

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