Konya merkezli 24 ildeki FETÖ operasyonuna 4 tutuklama

Tolga YANIK/KONYA, (DHA) - KONYA merkezli 24 ilde, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkartılan 34 muvazzaf askerden 29\'u gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4\'ü tutuklandı, 25\'i adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY\'nin \'Türk Silahlı Kuvvetleri\'ndeki (TSK) yapılanması\'na yönelik soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda, örgüt mensuplarına \'mahrem imamlık\' yaptığı öne sürülen 34 muvazzaf asker hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Şüphelilerin yakalanması için 4 Aralık\'ta Konya merkezli 24 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlenmeye başlandı. Operasyon kapsamında 29 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki sorguları tamamlanan şüphelilerden 4\'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 25\'i adli kontrol ve yurtdışı çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı. Hakkında yakalama kararı bulunan 5 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.



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