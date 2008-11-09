Konya koruyamadı





Turkcell Süper Lig'de Konya'da oynanan maçta ev sahibi Konyaspor 2-0 öne geçtiği maçta uzatma dakikalarında yediği gole engel olamayınca Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kaldı.





Turkcell Süper Lig'de 10. hafta maçında Konyaspor, kendi sahasında Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kaldı.



Maçın ilk yarısında ev sahibi Konyaspor rakibi Gençlerbirliği'ne göre daha üstün bir oyun sergiledi.



Özellikle Erdal Kılıçarslan bulduğu gol pozisyonlardan yararlanamazken, Gençlerbirliği ise genelde kontratak futbolu tercih etti.



İlk yarıda karşılıklı ataklar sonuç vermeyince devre golsüz sona erdi.



İkinci yarıda ev sahibi Konyaspor atak futbolunun karşılığını 59. dakikada Celalettin'in attığı golle aldı ve 1-0 öne geçti.



67. dakikada Erdal Kılıçarslan ile farkı ikiye çıkartan Konyaspor, 81. dakikada Gençlerbirliği'nde sonradan oyuna giren Mustafa Pektemek'in golüne engel olamadı ve fark bire indi.



90. dakikada Mustafa Pektemek yine sahneye çıktı ve Konya'da takımını mağlubiyetten kurtardı ve maç 2-2 berabere sonuçlandı.



Bu sonuçla ev sahibi Konyaspor puanını 14'e çıkartırken, Samet Aybaba ile ilk maçına çıkan Gençlerbirliği 10 puana yükseldi.



KONYASPOR: 2 - GENÇLERBİRLİĞİ: 2

Stat: Atatürk

Hakemler: Suat Arslanboğa, Mehmet Şahan Yılmaz, Uygar Bebek

Konyaspor: Jefferson, Cihan Haspolatlı, İsmail Güldüren, Serhat Akyüz, Erhan Albayrak, Fahri, Mustafa Er, Celaleddin, Erdal Kılıçarslan, Thoue, Veysel

Gençlerbirliği: Recep, Emre Balak, El Saka, Traore, Hakan Aslantaş, Troisi, Koray Avcı, Kerem, Engin, Kahe, Djite

Goller: Dk. 59 Celalettin ve Dk. 67 Erdal Kılıçarslan (Konyaspor), Dk. 81 ve Dk. 90 Mustafa Pektemek (Gençlerbirliği)

Sarı Kartlar: Dk. 5 Mustafa Er, Dk. 25 Cihan Haspolatlı (Konyaspor), Dk. 45+1 Engin, 45+1 Traore (Gençlerbirliği)



MAÇTAN DAKİKALAR

9. dakikada, Erdal Kılıçarslan'ın sağ kanattan ortasında, ceza sahasında topla buluşan Veysel'in vuruşunda meşin yuvarlak, üstten auta çıktı.



30. dakikada, Erdal Kılıçarslan'ın yaklaşık 30 metreden kullandığı serbest vuruşta, barajı aşan meşin yuvarlak kalecide kaldı.



40. dakikada Celaleddin'in taç atışında defanstan dönen meşin yuvarlak, Fahri'nin önünde kaldı. Fahri'nin sert şutunda kaleci topu kornere çeldi.



43. dakikada Erdal Kılıçarslan'ın pasında ceza sahası içerisinde topu önüne alan Veysel'in etkisiz vuruşunda top kalecide kaldı.



Maçın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

