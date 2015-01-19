Konya Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığı'nın 'ağır misafiri vardı'

Jandarma Genel Komutanlığı’nın resmi internet sitesinde çok sayıda duyuru yer alıyor.



Kan bağışı kampanyalarından arama kurtarma çalışmalarına, kaçakçılıkla mücadeleden sosyal sorumluluk projelerine Jandarma’nın çok sayıda faaliyeti site üzerinden kamuoyuyla paylaşılıyor.

İşte bu duyurular arasında biri ise okuyanları önce şaşırtıyor sonra gülümsetiyor.

Duyurunun başlığındaki “Konya Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığının Ağır Misafiri Vardı” başlığı dikkat çekiyor.

Duyuruya tıklanınca ağır misafirin kim olduğu da görülüyor.

Duyurunun içinde okuyucuların karşısına bir flamingo fotoğrafı ve şu metin çıkıyor: “09 Ocak 2015 Cuma günü Konya İli Ereğli İlçesi Belceağaç Mahallesinde ikamet eden vatandaşlar Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığını arayarak Flamingo kuşu bulduklarını bildirmişlerdir. Ereğli Merkez Jandarma Karakol Komutanlığından çıkarılan devriye, arazide vatandaşlar tarafından bulunan Flamingo kuşunu alarak Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığına getirmiştir. Olumsuz hava koşulları nedeniyle Konya ili Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğünün teslim alamaması üzerine flamingo kuşu bir gün boyunca Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığının müsait bir odasında bakılmış, 10 Ocak 2015 Cumartesi günü Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü yetkililerine teslim edilmiştir.”