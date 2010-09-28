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KONYA EREĞLİ BELEDİYESİNDE OPERASYON KONYA (A.A) 

28 Eylül 2010 15:55

-KONYA EREĞLİ BELEDİYESİNDE OPERASYON KONYA (A.A) - 28.09.2010 - Konya'nın Ereğli ilçe Belediyesine operasyon düzenleyen polisin, ihale ve satınalma ile ilgili dosyalara el koyduğu öğrenildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Büro Amirliği ekipleri, Ereğli Belediyesinde, ihale ve satınalma ile ilgili birtakım iddialar üzerine çalışma başlattı. Belediyedeki ihale ve satınalma birimindeki belgelere incelenmek üzere el konuldu. Olayla ilgili herhangi bir gözaltı olmadığı, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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