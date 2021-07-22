Konya'daki Diyarbakırlı aileye saldırıda öldürülen Hakim Dal defnedildi

Konya'nın Meram ilçesinde Diyarbakırlı aileye yapılan ırkçı saldırıda öldürülen Hakim Dal Tatlıcak Mezarlığı'na defnedildi.

Konya Valiliği'nden olaya ilişkin yapılan açıklamada, "İki mahalle sakini arasında hayvanların tarlalara girmesi nedeniyle kavga çıktığı ve tartışmanın büyüyerek, silahlı ve taşlı-sopalı kavgaya dönüştüğü" belirtildi. Valilik, "Söz konusu olay adli bir olay olup, belirli çevrelerce etnik bir kavga şeklinde yansıtılmaya çalışmakta, bu yönde algı oluşturulmaktadır. Bu tür provokatif paylaşımlara ve haberlere itibar edilmemelidir" ifadesine yer verdi.

Hakim Dal'ın kardeşi Hadi Dal, 2012 yılından beri Tatlıcak'da hayvancılık yaptıklarını söyledi. "Biz Kürt olduğumuz için bizi istemiyorlardı" diyen Dal, " Bize ‘buraları satıp gideceksiniz’ diyorlardı. Çevre köylerde yaşayan insanlar da bize baskı yapıyorlardı, buradan gitmemizi istiyorlardı. Daha önce de zaman zaman bizi tehdit ettikleri oldu. Gece saatlerinde köyümüzde bulunan boş arazide çobanlar hayvan otlatırken tartışma başladı. Tartışma sonrasında Karahüyük’den en az 60 kişilik bir grup silahlarla geldiler. Önce amcamın oğluna saçma attılar. Biz üç kişiydik ve çoban kavgasını bahane ederek Kürt olduğumuz için keyfi olarak bize saldırdılar. Ağabeyim saldırıda yaşamını yitirdi” diye konuştu.