Konya'daki Dedeoğulları ailesi katliamı davasında yargılanan 3 sanık hem şikâyetçi oldu hem de koruma istedi

Konya’nın Meram ilçesinde 30 Temmuz 2021’de Dedeoğulları ailesinden 7 kişiyi katleden Mehmet Altun ile birlikte saldırıyı azmettirmekten tutuksuz yargılanan sanıklardan Ali Keleş, Veli Keleş ve Ayşe Keleş, dava avukatları ve Dedeoğulları’nın yakınlarından şikâyetçi oldu. Sanıklar, avukatlar ve Dedeoğulları ailesinin yakınlarına karşı koruma talebinde de bulundu.

Katliamdan yargılanan üç sanık, avukatlar Ebru Akal, Hişyar Özalp, Maviş Aydın, Abdurrahman Karabulut ve Ali Bozan ile Dedeoğulları ailesinin bazı yakınları hakkında Konya Savcılığı’na şikâyette bulundu. Sanıklar, davanın “bazı karanlık mihraklar” tarafından sahiplendiği ileri sürülerek davanın manipüle edildiğini savundu.

Mezopotamya Ajası’nda yer alan habere göre, Sanıklar şikâyette ilişkin ifadelerinde, isimlerinin ve adreslerinin hedef olarak gösterilmeye çalışıldığını iddia ederek, katliamın açığa çıkması için mücadele veren avukatları ve Dedeoğulları ailesinin kimi yakınlarını, “Dava üzerinden ırkçılık ateşi yakmaya çalışmakla” suçladı.

Sanıklar ayrıca İçişleri Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı’na da 17 Ocak’ta şikâyette bulunmuşlardı. Sanıkların şikâyeti üzerine 8 Şubat’ta Konya Feridiye Polis Merkezi’nde ifadeleri alındı. Sanıklar karakolda verdikleri ifadelerinde, şikâyetçi oldukları avukatlar ve Dedeoğulları ailesinin yakınlarına karşı koruma talebinde de bulundu.

Sanıkların savcılıkta bulundukları şikâyet üzerine Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, avukatlardan savunma istedi.

“Savcılık savunma istiyor”

Duruma dair Twitter hesabından açıklama yapan avukatlardan Ali Bozan, “Konya Katliamı davasında tetikçi ile birlikte yargılanan 3 sanık, beni ve 4 meslektaşımı savcılığa şikâyet etmiş. Yavuz hırsız ev sahibini bastırır misali… Konya savcılığı da ciddiye alıp savunma istiyor bizden. Güler misin, ağlar mısın” ifadelerini kullandı.