Konya'da yoksulluk intiharı; kendini kamyonuna astı!

Konya’da evli ve iki çocuk babası kamyon şoförü M.Ç, maddi sıkıntılar nedeniyle Konya kamyon garajıda intihar etti.

Kamyon şoförlüğü yapan 37 yaşındaki evli ve iki çocuk babası M.Ç, bir süre önce maddi sıkıntı yaşamaya başladı. Bozulan kamyonunu arkadaşlarının desteği ile yaptıran M.Ç, maddi sıkıntılara daha fazla dayanamayarak intihar etti.

Sabah saatlerinde meydana gelen olayda, M.Ç’nin cansız bedenine ulaşan arkadaşları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk inceleme sonucu M.Ç’nin hayatını kaybettiğini belirlerken polis olayla ilgili soruşturma başlattı. M.Ç'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Konya Numune Hastanesi'ne götürüldü.

"Şov yapmayın diyen AKP'li var, Utanın"

CHP İzmir Milletvekili Erdal Aksünger, kamyon şoförünün intihar ettiği olay yeri fotoğrafının altına kişisel Twitter hesabından, "Konya'da bir kamyon şoförü kendini asarak intihar etmiş. Çarelerin tükendiği yer burası. İnsanlar sıkıntıdan yaşanlarına son verirken "şov yapmayın" diyebilen AKP'li var. Utanın. Yazık gerçekten" diye yazdı.

Geçtiğimiz günlerde de, Adem Yarıcı isimli bir vatandaş, Hatay Valiliği önünde “Çocuklarım aç” diyerek kendini yakmıştı.