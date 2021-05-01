Konya'da trafik kontrolü yapan polis, motosiklet sürücüsünü kaskla vurarak durdurdu!

Konya-Antalya çevre yolunda yaşanan olayda, cadde üzerinden kontrol yapan trafik polisleri ters yönde giden bir motosiklet sürücüsünü durdurup işlem yaptığı esnada polislerden birisi motosiklet sürücüsünü kaskıyla vurup durdurdu.

Yaşanan olaya ilişkin Sözcü'ye konuşan Konya İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, "Yaşanan olayı ise bir kişi cep telefonu kamerasına çekiyor. Görüntüleri çeken kişi kamera kaydına başlamadan önce polis arkadaşlarımızı tehdit ediyor. Bunların da görüntüsü mevcut. Konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlattık" dedi.