T24 LogoT24 Logo
Gündem

Konya'da kadın cinayeti; boşanma aşamasında olduğu kocası tarafından silahla vurularak öldürüldü

21 Aralık 2020 10:27

Konya'da Muhammet K. (26), boşanma aşamasındaki eşi Esma Nur K.'yı (23) sokak ortasında tabancayla başına 2 el ateş ederek öldürdü. Ardından kendi başına ateş eden zanlı, hastaneye kaldırıldı. 

ETİKETLER

konyakadın cinayeticinayetmuhammet kkonya kadın cinayetihaber
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24