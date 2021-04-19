Konya Büyükşehir Belediyesi, Valiliğin esnaf için verdiği 6 milyon TL'yi dağıtmadı iddiası

Konya Lokantacılar Odası Başkanı Ali Osman Karamercan, Konya Valiliği’nin esnaf için Konya Büyükşehir Belediyesi’ne 6 milyon TL’lik destek ilettiğini, ancak belediyeden henüz bir destek alamadıklarını iddia etti. Belediyeden açıklama yapılmazken; Valilik iddiaları yalanladı.

Konya’da yerel bir televizyon kanalının programına katılan Konya Lokantacılar Odası Başkanı Ali Osman Karamercan, pandemi nedeniyle zor günler yaşayan esnafın Konya Valiliği tarafından Konya Büyükşehir Belediyesi’ne iletilen 6 milyon TL’lik esnaf desteğine ulaşamadıklarını öne sürdü.

Konya Büyükşehir Belediyesi’ne desteğe ihtiyacı olan esnafların listesini verdiklerini belirten Karamercan “İki kez liste vermemize rağmen bize bir dönüş olmadı. Biz para görmedik" dedi.

Konya Valisi Vahdettin Özkan ile görüştüğünü ve konuyu kendisine ilettiğini belirten Karamercan “Vali Özkan, Konya Büyükşehir Belediyesi’ne esnaflar için iki parça olmak üzere toplamda 6 milyon TL verdiğini söyledi. Valla biz öyle bir para görmedik. Bir oda başkanı olarak bunu söylemem gerekiyor” dedi.

Konya Valiliği'nden açıklama geldi

Valilik söz konusu iddiaları yalanlayarak şu açıklamayı yaptı:

"Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan, “Valiliğin gönderdiği ödeneğin Belediyece esnafa verilmediği” ifadesiyle ilgili açıklamalar gerçeği yansıtmamaktadır.

Pandemi ile Mücadele Eylem Planı, Valiliğimiz Koordinasyonunda Belediyelerimizin önemli katkılarıyla icra edilmektedir. Ayrıca Belediyelerle işbirliği protokolleriyle yapılan hizmetlerimiz başarıyla devam etmektedir.

Valiliğimizde Esnaf Odaları Birliğine bağlı oda başkanları ile yapılan istişare toplantısında değerlendirilen konulara dayandırılan bilgi paylaşımı eksik ve gerçeği yansıtmamaktadır.

Yapılan toplantıda oda temsilcilerinin birçoğu Belediyelerimizin katkılarından duydukları memnuniyeti ifade ederek teşekkür etmişlerdir.

Valiliğimiz ve belediyelerimiz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de esnafımızın yanında olmaya devam edecektir.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur."