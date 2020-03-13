Konya'da 'ırkçı' Koronavirüs saldırısı: 1 ağır yaralı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, akli dengesi yerinde olmayan bir kişi, Afgan uyruklu kişiye "Koronavirüs'ü buraya siz getiriyorsunuz" diye bıçakla saldırdı.

Köprübaşı mevkisinde, Afgan uyruklu Habibullah, arkadaşı ile birlikte göl kenarında balık tuttuğu sırada yanına yaklaşan U.G. ile iddiaya göre "Siz buraya koronavirüs mü getiriyorsunuz?" diye tartışmaya başladı.



Haberler.com'un haberine göre; Tartışmanın ardından U.G, cebinden çıkardığı bıçakla, Afgan uyruklu Habibullah'a saldırarak vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.



İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Durumu ağır olan Afgan uyruklu kişi, Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste ilk müdahalesinin ardından Meram Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiği bildirildi.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.