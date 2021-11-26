Konya’da aşı skandalı: Hemşire, Biontech’i Sinovac zannetti, hastaya 6 doz mRNA aşısı uyguladı

Konya’da Sinovac ve Biontech flakonlarını karıştıran bir hemşire, 23 yaşındaki bir hastaya yanlışlıkla 6 doz mRNA aşısı uyguladı. Fenalaşan hasta bir gece müşahade altında tutulduktan sonra bugün öğlen saatlerinde taburcu edildi.

Konya’da yaşayan 23 yaşındaki Semiha Işık, Sinovac aşısı olmak üzere Sağlık Bakanlığına bağlı bir aşı uygulama merkezine başvurdu. Aşı uygulamasını yapan hemşire, üzerinde yabancı dilde yazılar bulunan Biontech flakonunu Sinovac flakonuyla karıştırdı. Sinovac aşısı yaptığını düşünen hemşire flakonun tamamını kullanınca yanlışlıkla hastaya Biontech aşısının 6 dozunu birden uygulamış oldu. Aşının hemen ardından fenalaşan Işık, Konya Numune Hastanesi’nde tedavi altına alınırken sağlık görevlileri iki aşı flakonunun karıştırıldığını farketti.

Bir gece boyunca müşahade altında tutulan Işık, bugün öğlen saatlerinde taburcu edildi. Olayla ilgili T24’ün sorusunu yanıtlayan Hastane Başhekimi Halil Ekrem Akkurt, bir aşı uygulama merkezinde aşı uygulanan hastanın kendi hastanelerinde tedavi altına alındığını ve şu anda sağlık durumunun iyi olduğu bilgisini verdi. Semiha Işık, bugün öğlen saatlerinde taburcu edildi.