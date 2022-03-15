Konya’da 7 ferdi katledilen Dedeoğulları ailesinin avukatına 3 ayrı soruşturma

Konya’nın Meram ilçesinde, 30 Temmuz’da Mehmet Altun tarafından 7 kişinin katledildiği Dedeoğulları ailesinin avukatı Abdurrahman Karabulut hakkında Twitter paylaşımları ve davaya dair yaptığı açıklamalar suç sayılarak, 3 ayrı soruşturma açıldı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen açılan 3 ayrı soruşturmada, Karabulut’un Twitter paylaşımları ve davaya dair yaptığı açıklamalar suç sayıldı.

Karabulut’un, katledilen Yaşar Dedeoğulları’nın CİMER’e yaptığı başvuruya dair yaptığı açıklamada yer alan “12 Mayıs’taki ırkçı saldırı sonrası Yaşar amca Cumhurbaşkanı’ndan yardım istiyor. İmdadına sessiz kalınıyor. Saldırganlar ödüllendirerek, tahliye ediliyor. Devlet katliamı önlemediği için tetikçinin suç ortağıdır” sözleri suç sayıldı.

Mezopotamya Ajası’nda yer alan habere göre, soruşturma kapsamında ifade veren Karabulut, açıklamalarının dosya kapsamında belgelerle sabit olduğunu belirterek, “Ayrıca katledilen ailenin avukatı olarak bizzat soruşturma savcılığına 17 Haziran 2021 ve 17 Temmuz 2021’de aile hakkında yakın koruma kararı verilmesini talep etim. Devlet ve devlet yetkilileri, bütün taleplerimizi yanıtsız bıraktığı için tetikçinin ve katliamın sorumlusu olarak gördüm ve görmeye devam ediyorum. Bu ihmalle ilgili de ilgililer hakkında gerek savcılığa gerekse HSK’ya suç duyurularında bulundum, devlet bu katliamın sorumlusudur” ifadelerini kullandı.

Twitter paylaşımları suç sayıldı

Karabulut hakkında açılan bir diğer soruşturma, uyuşturucuyla yakalanan eski AKP Milletvekili Nebi Bozkurt’un oğlu Mehmet Akif Bozkurt’un İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile olan fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaşarak yaptığı “Suç işleri bakanı ile her defasında yeni bir uyuşturucu tüccarının resmi çıkıyor” yorumu oldu. Karabulut, suç sayılan paylaşımını eleştiri mahiyetinde yaptığını söyledi.

Karabulut’a açılan üçüncü soruşturma kapsamında da, katliam ve başka konulara dair yaptığı Twitter paylaşımları suç sayıldı. İfadesi alınan Karabulut, suçlamaları reddetti.