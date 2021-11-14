Konya'da 33 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

Konya'da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce (KOM) Konya’da durdurulan tırda yaklaşık 33 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Huzur ve Güven Şehri Konya ilkesiyle devletin vergi kayıplarının önlenmesi ve haksız kazancın engellemesine yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan teknik takip ve çalışmalar neticesinde Selçuklu İlçesi Ankara Çevre Yolu üzerinde gerekli tedbirler alınarak durdurulan tanker dorsenin takılı olduğu tırda yapılan aramada 32 bin 800 litre kaçak ve karışımlı akaryakıt ele geçirilerek el konuldu.

Akaryakıtın naklinde kullanılan tıra el konulurken soruşturma kapsamında 1 şüpheli hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na muhalefetten adli işlem başlatıldı.