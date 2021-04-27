Konya'da 14 yaşındaki çocuğuna cinsel istismarda bulunan baba, çocuğu savunan avukattan şikâyetçi oldu!

Konya’da 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle tutuklu yargılanırken ilk duruşmada tahliye edilen baba, çocuğunun hukuki sürecini üstlenen avukat Müjde Tozbey Erden'den şikâyetçi oldu. Öte yandan babanın Menzil tarikatına mensup olduğu öne sürüldü.

İstismar olayında adı geçen baba; anne ve kızının “mecburuz” diyerek şikayetlerinden vazgeçmesinin ardından 3 Şubat’ta görülen duruşmada beraat etmişti. Davanın ilk aşamasında anne ve çocuğun avukatlığını üstlenen Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği Başkanı Avukat Müjde Tozbey Erden ise istismarcı babanın "iftira" iddiasıyla şikayeti üzerine ifade vermeye çağrılmıştı.

SoL'da yer alan habere göre, avukat Erden babanın şikayeti nedeniyle Erden yarın Antalya Adliyesi'nde savcılığa ifade verecek. Erden sosyal medya hesabından soruşturma ile ilgili, "Serbest kalır kalmaz da çocuğumuzu savunduğum için hakkımda iftiradan şikayetçi oldu. İstismarcıyı ödüllendiren yargı, beni cezalandırmaya çalışıyor. Tabii ki gülüyorum ve dostlarımla yarın oradayız" diye yazdı.

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği ise duruşma öncesi şu açıklamayı yaptı:

Gazeteci Acarer: Baba Menzilci

Gazeteci Erk Acarer, sosyal medya hesabından istismarda bulunan babanın Menzil tarikatına mensup olduğunu yazdı.