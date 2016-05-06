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Konya Cezaevi'ndeki 2 çocuk mahkûma defalarca tecavüz edilmiş!

B.Ö. ve H.K.’ya 18 yaş altı çocuklara birden fazla cinsel istismar, yaralama ve tehdit suçundan 47 yıl 3 ay, D.E.’ye ise 26 yıl 3 ay hapis cezası verdi

06 Mayıs 2016 07:47

Türkiye’de son dönemde basına sıkça yansıyan çocuklara yönelik cinsel istismar vakalarından biri de Konya’da görülen bir davayla ortaya çıktı. İddiaya göre Konya Kapalı E Tipi Cezaevi 18 yaş altı koğuşunda değişik suçlardan hapis yatan B.Ö., H.K. ve D.E. isimli çocuk mahkûmlar, aynı koğuşta kalan 18 yaşından küçük Y.K. ile Ö.S.’ye defalarca tecavüz etti. Mağdur çocukların şikâyetiyle birlikte cezaevi yönetimi olayla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturmanın ardından 3 sanık Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hâkim karşısına çıktı. Habertürk’ten Zafer Samancı’nın haberine göre, davanın ilk celsesinde mahkeme başkanı, sanıkların ve mağdurların ifadelerini dinledikten sonra B.Ö. ve H.K.’ya 18 yaş altı çocuklara birden fazla cinsel istismar, yaralama ve tehdit suçundan 47 yıl 3 ay, D.E.’ye ise 26 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

 

Önce şiddet sonra tecavüz

 

Mağdur çocuklar, B.Ö. ve H.K.’nın önce kendilerine şiddet uyguladıklarını ardından tecavüz ettiklerini, olayı öğrenen D.E.’nin de yine kendilerine şiddet uygulayarak tecavüz ettiğini söyledi. Mağdur çocuklar ayrıca olayı kimseye anlatmamaları konusunda zanlılar tarafından tehdit edildiklerini de ifadelerinde belirtti.

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