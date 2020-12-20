Konya Büyükşehir Belediyesi, lisansı ve sertifikası olmayan kişileri ‘antrenör’ olarak çalıştırmış

Sayıştay, AKP’li Konya Büyükşehir Belediyesi’nin, spor okullarında futbol, basketbol, güreş, masa tenisi, hentbol, bocce, judo, karate gibi spor dallarında belgesi, lisansı ve sertifikası olmayan kişileri ‘antrenör’ olarak çalıştırdığını ortaya çıkardı.

"Tüm personel antrenör olarak tarif edildiği görüldü"

Sözcü gazetesi yazarı Müslüm Evci’nin haberine göre, Sayıştay denetçileri konuya ilişkin rapora “Yapılan incelemeye göre; İdare tarafından tarihleri arasında belediyenin şirketi olan Konya Sanat Kültür ve Spor A.Ş. üzerinden doğrudan hizmet alımı yöntemiyle spor okullarında çalıştırılmak üzere kısmi zamanlı uzman alımı gerçekleştirilmiştir. Bu şekilde personel istihdamı yukarıda ele aldığımız mevzuat uyarınca doğru olmayacaktır. İşin şekli açıdan mevzuata aykırı olmasıyla birlikte çalıştırılan personelin şartnamede belirtilen kriterleri taşımaması nedeni ile esasına yönelik usulsüzlüklerin de olduğu görülmüştür. Şartnamede futbol, basketbol, güreş, masa tenisi, hentbol, bocce, judo, karate gibi spor dallarında uzman personel çalıştırılmasını öngörmektedir. Belirtilen branşlardaki uzman personelin, nitelik ve spesifik olarak eğitim verdiği alanda uzmanlığı, sunulacak belgeler, sertifikalar ya da lisansla tevsik edilmelidir. Ödeme evrakında ve puantaj listelerinde, tüm personelin ‘antrenör' olarak tarif edildiği görülmüş, bu yöndeki uzmanlığı tevsik edici belgelerin olmadığı anlaşılmıştır. Bu durum işin uzman personel eliyle yürütülmediği kanaatini oluşturmaktadır” notu düşüldü.

Belediyeden ise Sayıştay'a verdiği cevapta, uzman personel için aranan şart ve kriterlerin, sertifika ve lisans belgelerinin, zaruretten dolayı sağlanamadığı ve yeterli eğiticinin olmamasından ileri geldiğini öne sürdü.