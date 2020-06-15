Konya Büyükşehir Belediye Başkanı: Hasta sayımızda artış var, kriz oluşturacak düzeyde değil

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, kentteki yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vaka sayısında son günlerde artış olduğunu belirterek, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilmesi gerektiğini, aksi takdirde ciddi sorunlarla karşılaşılabileceğini kaydetti.

Yurt genelinde olduğu gibi Konya'da da son günlerde koronavirüs vaka sayısında artış yaşanmaya başladı.



Kentte, vaka sayısının iki haneli rakamlara düşmeye başlaması üzerine İl Sağlık Müdürlüğü, geçen hafta sadece Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Yazır binası ile Beyhekim Devlet Hastanesi'nin pandemi hastanesi olarak hizmet vermeye devam etmesi, diğer hastanelerin de rutin işlerini yürütmesi kararını almıştı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da, konuyla ilgili Mevlana Meydanı'nda basın toplantısı düzenleyip açıklamada bulundu.

Altay, kentteki hasta sayısında artışın olduğunu ancak şu an kriz oluşturacak durumun olmadığını, maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilmesi gerektiğini, aksi takdirde ciddi sorunlarla karşılaşabileceğini belirtti.

Altay, Konya'daki tüm hastanelerin pandemi hastanesi yönündeki sölentilerin doğru olmadığını ifade ederek, "Bu süreçte hasta sayılarının Türkiye genelinde 800'e düşmesiyle birlikte İl Sağlık Müdürlüğümüz inisiyatif alarak, Beyhekim'de bulunan 2 hastanemizi, ağırlıklı olarak pandemiye yönelik çalışmasına, diğer hastanelerinde normal işine dönmesine yönelik çalışma yürütmüşlerdi.

Ama son birkaç gündür ülkemizde hasta sayısı iki katına çıkınca, şehrimizde de hasta sayısında artış oldu. Bundan dolayı tekrar aslında verilen karara dönme uygulaması, tüm hastanelerin koronavirüs şikâyetlerine bakması, test yapması ile ilgili bir süreç başladı" diye konuştu.

"Hasta sayımızda artış var, kriz oluşturacak vaka yok"

Altay, hasta sayısında artış olduğunu belirterek, ''Hasta sayımızda artış var. Kriz oluşturacak, çok yoğun bir şekilde tedbir alınacak bir vaka yok ortada. Yoğun bakım ve entübe sayılarımızda bir artış yok. Şu an hastane potansiyeli, hasta sayılarına yetecek seviyededir. Doluluk oranımızda herhangi bir sıkıntımız yok'' dedi.

Altay, organize sanayi bölgesinde Koronavirüs nedeniyle bugün kadar kapanan veya karantinaya alınan bir fabrikanın da olmadığını de sözlerine ekledi.