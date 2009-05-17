Konya ateşe düştü



Turkcell Süper Lig'de alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren iki takımın maçında Konyaspor sahasında Eskişehirspor'a 2-1 yenildi.





Turkcell Süper Lig'de 32. hafta karşılaşmasında Konyaspor ile Eskişehirspor, Konya Atatürk Stadı'nda karşı karşıya geldiler.



Alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren iki takımın mücadelesinde ev sahibi Konyaspor, 48. dakikada Veysel Cihan'ın attığı golle skor avantajını yakaladı.



Rakibi gibi mutlak puana ihtiyacı olan Eskişehirspor 73. dakikada Batuhan'ın attığı golle eşitliği yakalarken, 77'de Engin Baytar kırmızı-siyahlılara çok önemli 3 puanı getiren golü attı.



Konya deplasmanında aldığı 2-1'lik galibiyetle ligin bitimine 2 hafta kala Eskişehirspor puanını 39'a yükseltirken, Konyaspor 35 puanda kalarak düşme hattında yer aldı.



Gelecek hafta Eskişehirspor sahasında Trabzonspor'u konuk edecek, Konyaspor ise deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak.



KONYASPOR: 1 - ESKİŞEHİRSPOR: 2

Stat: Atatürk

Hakemler: Bülent Yıldırım, Mustafa Emre Eyisoy, Hüseyin Fidan

Konyaspor: Oğuzhan, Celalettin, Ömer (Dk. 81 Fahri), Kratochvil, Milos, Mehmet Çoğum, Mustafa, Ayman, Cihan, Bülent Bölükbaşı (Dk. 65 Serhat Akın), Veysel

Eskişehirspor: Sinan, Sezgin, El Saka, Nadareviç (Dk. 67 Tayfun), Koray, Bülent Ertuğrul, Emre (Dk. 65 Anderson), Batuhan (Dk. 83 Serdar), Engin, Bülent Kocabey, Youla

Goller: Dk. 49 Veysel (Konyaspor), Dk. 74 Batuhan, Dk. 78 Engin (Eskişehirspor)

Sarı kartlar: Dk. 33. Bülent Ertuğrul, Dk. 51 Emre, Dk. 57 Bülent Kocabey, Dk. 78 Engin (Eskişehirspor), Dk. 84 Mehmet Çoğum, Dk. 86 Ayman (Konyaspor)



MAÇTAN DAKİKALAR



11. dakikada sol kanatta rakiplerini çalımlayarak ceza sahasına giren Celalettin'in sert vuruşunda top kaleci de kaldı.



21. dakikada ceza alanı içinde topla buluşan Celalettin, yerden Veysel'e pas verdi. Veysel'in ceza sahası üzerinde kaleyi karşıdan gören noktadan dönerek vuruşunda top kalecide kaldı.



26. dakikada sol kanatta topla buluşan Youla'nın sert vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.



28. dakikada Bülent'in soldan kullandığı köşe vuruşunda, kale önünde topa iyi yükselen Ömer'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.



32. dakikada Youla'nın ceza yayı üzerinden sert vuruşunda, kaleci Oğuzhan'ı geçen top direkten döndü. Konyaspor defansı topu uzaklaştırarak tehlikeyi önledi.



43. dakikada Eskişehirspor atağında, ceza alanına yakın noktada topla buluşan Engin'in düzgün vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.



Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.



İKİNCİ YARI



49. dakikada Cihan'ın sağ kanattan kullandığı taç atışında ceza sahası içinde topla buluşan Veysel'in dönerek vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0



51. dakikada Youla'nın orta sahadan attığı uzun pasta Bülent Kocabey, ceza alanı önünde topu kontrol etti. Bülent Kocabey'in kaleyi karşıdan gördüğü noktada sert vuruşunda top üstten auta çıktı.



74. dakikada sol kanatta Engin'in ortasında kale önünde topla buluşan Batuhan, yerden bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturarak, skoru 1-1 yaptı.



78. dakikada Engin'in ceza sahasına yakın noktada sert vuruşunda, Konyaspor savunmasına çarpan top ağlarla buluştu ve bu golle Eskişehirspor 2-1 öne geçti.



Karşılaşma 2-1 Eskişehirspor'un üstünlüğüyle sona erdi.



