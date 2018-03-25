Konya Anadolu Selçukspor SBS İnşaat Kırklarelispor: 5-1

KONYA,(DHA)

STAT: Büyükşehir Belediye Atatürk

HAKEMLER: Batuhan Gültek (xx), Hacı Mehmet Ekmekyermez (xx), Musa Murat Emre (xx)

KONYA ANADOLU SELÇUKSPOR: Mücahit Atalay (xx), Alpay (xx), Kadir (xx), Ali Yaşar (xxx), Özkan (xx), İbrahim Serdar (xx)(Dk 85 Faruk xx), İbrahim Ak (xx)(Dk. 59 Onurcan xx), Sertan (xxx), Seddar (xx), Ayberk (xx)(Dk. 74 Batuhan xx), Mücahit Can (xx)

SBS İNŞAAT KIRKLARELİSPOR: Alişan (x), Davut (x), Saffet (xx), Müslüm (x)(Dk. 68 Metincan xx), Osman (x), Caner (x), Hakkı (xx), Mehmet Menderes (xx)(Dk.46 Ahmet Baykal x), Soner (x), Enis (xx)(Dk. 63 Tekin x), Oğuzhan (xx)

GOLLER: Dk.6 Sertan, Dk. 37 Seddar , Dk. 49 Mücahit Can (P), Dk. 75 Onurcan, Dk. 87 Ali Yaşar (Konya Anadolu Selçukspor), Dk, 36 Mehmet Menderes (SBS İnşaat Kırklarelispor)

SARI KARTLAR: Kadir (Konya Anadolu Selçukspor ), Hakkı, Enis (SBS İnşaat Kırklarelispor)

TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta mücadele eden Konya Anadolu Selçukspor kendi sahasında SBS İnşaat Kırklarelispor\'u 5-1 mağlup etti.