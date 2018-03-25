T24 LogoT24 Logo
Spor

Konya Anadolu Selçukspor SBS İnşaat Kırklarelispor: 5-1

KONYA,(DHA) STAT: Büyükşehir Belediye Atatürk  HAKEMLER: Batuhan Gültek (xx), Hacı Mehmet  Ekmekyermez (xx), Musa Murat Emre (xx) KONYA ANADOLU SELÇUKSPOR: Mücahit Atalay (xx), Alpay (xx), Kadir (xx), Ali Yaşar (xxx), Özkan (xx), İbrahim Serdar (xx)(Dk 8

25 Mart 2018 20:47

KONYA,(DHA)

STAT: Büyükşehir Belediye Atatürk 
HAKEMLER: Batuhan Gültek (xx), Hacı Mehmet  Ekmekyermez (xx), Musa Murat Emre (xx)
KONYA ANADOLU SELÇUKSPOR: Mücahit Atalay (xx), Alpay (xx), Kadir (xx), Ali Yaşar (xxx), Özkan (xx), İbrahim Serdar (xx)(Dk 85 Faruk xx), İbrahim Ak (xx)(Dk. 59 Onurcan xx), Sertan (xxx), Seddar (xx), Ayberk (xx)(Dk. 74 Batuhan xx), Mücahit Can (xx)
SBS İNŞAAT KIRKLARELİSPOR: Alişan (x), Davut (x), Saffet (xx), Müslüm (x)(Dk. 68 Metincan xx), Osman (x), Caner (x), Hakkı (xx), Mehmet Menderes (xx)(Dk.46 Ahmet Baykal x), Soner (x), Enis (xx)(Dk. 63 Tekin x), Oğuzhan (xx)
GOLLER: Dk.6  Sertan, Dk. 37 Seddar , Dk. 49 Mücahit Can (P), Dk. 75 Onurcan, Dk. 87 Ali Yaşar (Konya Anadolu Selçukspor), Dk, 36 Mehmet Menderes (SBS İnşaat Kırklarelispor) 
SARI KARTLAR: Kadir (Konya Anadolu Selçukspor ), Hakkı, Enis (SBS İnşaat Kırklarelispor) 

TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta mücadele eden Konya Anadolu Selçukspor kendi sahasında SBS İnşaat Kırklarelispor\'u 5-1 mağlup etti. 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KONYADHA STAT Büyükşehir Belediye Atatürk  HAKEMLER Batuhan GültekHacı Mehmet  EkmekyermezMusa Murat EmreANADOLU SELÇUKSPOR Mücahit AtalayAlpayKadirAli YaşarSerdarFarukAkOnurcanSertanSeddarAyberkBatuhanMücahit

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24