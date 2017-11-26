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Konya Anadolu Selçukspor-Bandırmaspor:4-2

Hasan DÖNMEZ/KONYA,(DHA) STAT: Büyükşehir Belediyesi Atatürk  HAKEMLER: Mustafa Murat Oğuz (xx), Fatih Karatağ (xx), Ferhat Dalgıç (xx)  KONYA ANADOLU SELÇUKSPOR: Mücahit Atalay (xx)- Özkan (x), Emre Can (x) (Dk

26 Kasım 2017 19:06

Hasan DÖNMEZ/KONYA,(DHA)
STAT: Büyükşehir Belediyesi Atatürk 
HAKEMLER: Mustafa Murat Oğuz (xx), Fatih Karatağ (xx), Ferhat Dalgıç (xx) 
KONYA ANADOLU SELÇUKSPOR: Mücahit Atalay (xx)- Özkan (x), Emre Can (x) (Dk.63 Alpay x), Mücahit Can Akçay (xx), Onurcan (xx), İbrahim Ak (x), Ali Yaşar (xx), İbrahim Serdar Aydın (x) (Dk.70 Sertan x), Ahmet (xxx), Alpay (x), Seddar (xx)  
BANDIRMASPOR: Ali Türkan (x)- Oğulcan (x) (Dk.67 Mesut xxx), Erdi (xx), Birhan (x), David (x) (Dk. 62 Yusuf x),  Üstün (xxx), Özgür (x), Erhan (xx), Hüseyin Taş (x) (Dk.77 Mehmet x), Gökhan (xx), Oğuzhan (xx)
GOLLER: Dk.33 Ahmet, Dk.49.64.78. Mücahit Can Akçay, (Konya Anadolu Selçukspor) Dk. 10 Üstün, Dk. 85 Mesut, (Bandırmaspor)  
SARI KARTLAR: Oğulcan, Özgür, Gökhan, (Bandırmaspor)
TFF 2\'nci Lig Beyaz Grupta mücadele eden Konya Anadolu Selçukspor, kendi sahasında 4-2 mağlup etti. 
10\'uncu dakikada Erdi\'nin sağ kanattan ortasında ceza sahasında topa iyi yükselen Üstün\'ün kafa vuruşu ağlarla buluştu: 0-1.
33\'üncü dakikada Emre Can\'ın sol köşeden kullandığı korner atışında Onurcan\'ın vuruşunda yükseklik kazanan topa yükselen Ahmet, duruma eşitliği getirdi: 1-1.
49\'uncu dakikada Onurcan\'ın ara pasıyla ceza alanı ön çizgisinde topla buluşan Mücahit Can Akçay, vuruşunda topu ağlarla buluşturdu: 2-1.  
64\'üncü dakikada orta alanda kazandığı topla ceza yayı üzerine giden Mücahit Can Akçay\'ın sert şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-1.
78\'inci dakikada Alpay\'ın ceza alanı son çizgisinde içeriye ortasında topa gelişine vuran Mücahit Can Akçay farkı üçe çıkardı: 4-1.
85\'inci dakikada Mesut\'un ceza alanı sol çaprazından şutu ağlarla buluştu: 4-2.
Karşılaşmayı Konya Anadolu Selçukspor 4-2 kazandı.

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