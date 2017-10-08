Konya Anadolu Selçukspor-Altay:0-0

Hasan DÖNMEZ/KONYA,(DHA) -
STAT: Konya Büyükşehir Belediye Atatürk
HAKEMLER: Mustafa İlker Coşkun (xx), Cem Özbay (xx), Mahmut Güle (xx)
KONYA ANADOLU SELÇUKSPOR: Mücahit Atalay (xx)-, Sertan (xx), Arif (xx), Mücahit Can Akçay (x)(Dk.78 Seddar x), Alpay Koldaş (xx), Ali Yaşar (x)(Dk.65 Gökhan x), İbrahim Ak (x)(Dk.62 İbrahim Serdar Aydın x), Özkan (xx), Onurcan (x), Süleyman (xx), Ayberk Altan (xx)
ALTAY: Egemen (xx)-, İbrahim Öztürk (xx), Serkan (xx), Hayrullah (xx), Maksut (x)(Dk.63 Ozan x), Hüsamettin (xx)(Dk. 63 Doğan x), Fatih (xx), Ferhat (x), Mustafa Uslu (xx), İbrahim Akın (xx), Muharrem (xx)(Dk.72 Murat x)
SARI KARTLAR: Onurcan, Mücahit Can Akçay (Konya Anadolu Selçukspor) - Hayrullah, Hüsamettin, Doğan, Serkan (Altay)
TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta mücadele eden Konya Anadolu Selçukspor, kendi sahasında Altay ile golsüz berabere kaldı.
52\'nci dakikada topla birlikte ceza alanına giren İbrahim Akın\'ın şutunu kaleci uzaklaştırdı.
82\'nci dakikada Seddar kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bacak arası denemesini kaleci İbrahim Öztürk, uzaklaştırdı.
48\'inci dakikada İbrahim Akın\'ın ceza alanı sol çaprazından şutunda kaceli topu uzaklaştırdı.
90+3\'üncü dakikada ceza alanı ön çizgisi üzerinden İbrahim Akın\'ın sert şutunu kaleci yumrukladı. Defans topu uzaklaştırdı.
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