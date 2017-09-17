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Spor

Konya Anadolu Selçukspor - Zonguldak Kömürspor:1-0

Hasan DÖNMEZ/KONYA,(DHA) STAT: Konya Büyükşehir Belediye Atatürk HAKEMLER: İlker Yasin Avcı (xx), Salim Şanlıer (xx),  Abdullah Uğur Sarı (xx) KONYA ANADOLU SELÇUKSPOR: Mücahit Atalay (xx)-, Sertan (xx), Emre (xx)(Dk

17 Eylül 2017 00:24

Hasan DÖNMEZ/KONYA,(DHA)

STAT: Konya Büyükşehir Belediye Atatürk
HAKEMLER: İlker Yasin Avcı (xx), Salim Şanlıer (xx),  Abdullah Uğur Sarı (xx)
KONYA ANADOLU SELÇUKSPOR: Mücahit Atalay (xx)-, Sertan (xx), Emre (xx)(Dk.78  Ali Yaşar x), Mücahit Can Akçay (x) Onurcan (xx), İbrahim Ak (xx), Süleyman (xx)(Dk. 84 Hasan Kuruçay), Özkan (x), Arif (x), Alpay (xx), İbrahim Serdar Aydın (xx)(Dk.62 Ayberk x),
ZONGULDAK KÖMÜRSPOR: Sinan (xx)-,  Oğuzhan (xx)(Dk.82 Kamil), Okan Duran (xx), Şevket (xx), Ercan (xx), Hüseyin (xx), Mert (xx), Hasan Küçcük (x)(Dk.62 Ekrem x), Ali Kemal Özkan (xx),  Okan (xx), Onur (xx),
GOL: Dk. 26 Ercan (Kendi Kalesine) (Zonguldak Kömürspor)
SARI KARTLAR: Arif, Mücahit Atalay, Alpay, (Konya Anadolu Selçukspor), Hasan, Onur, Sinan, Şevket, Cem, (Zonguldak Kömürspor)

TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta mücadele eden Konya Anadolu Selçukspor, kendi sahasında Zonguldak Kömürspor\'u 1-0 mağlup etti. 26\'ncı dakikada Emre\'nin ceza alanı sol çaprazından kullandığı serbest vuruşta topa yükselen Ercan\'ın kafasıyla vurarak topu uzaklaştırmak isterken meşin yuvarlak kendi kalesine gitti. 1-0  

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