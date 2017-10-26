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Konya Anadolu Selçukspor - Boluspor: 0-1

Hasan DÖNMEZ/KONYA,(DHA) STAT: Konya Büyükşehir Belediye Atatürk  HAKEMLER: Caner Ak (xx), Cemal Bingül (xx) Baran Eraslan (xx)  KONYA ANADOLU SELÇUKSPOR: Alp (xx)-, Ahmet (xx)(Dk

26 Ekim 2017 21:49

Hasan DÖNMEZ/KONYA,(DHA)

STAT: Konya Büyükşehir Belediye Atatürk 
HAKEMLER: Caner Ak (xx), Cemal Bingül (xx) Baran Eraslan (xx) 
KONYA ANADOLU SELÇUKSPOR: Alp (xx)-, Ahmet (xx)(Dk. 75 İbrahim Serdar Aydın x) , Ali Yaşar (xx), Sertan  (x), Alpay Koldaş (xx), Alpay Cin (x), İbrahim Ak (x)(Dk. 68 Gökhan  x), Onurcan (xx)(Dk. 82 Görkem  ?), Arif  (xx), Mücahit (xx),  Ayberk (xx) 
BOLUSPOR: Sabri Can (x)-, Cengiz Umut(xx), Hakan Özkan (xx)(Dk. 32 Cengizhan Şarlı x), Alim   (xx), Göksu  (xx), Mamadou Diarra (xx), Burak  (xx), Andre Santos  (xx)(Dk. 66 Kutay   x), Özgür   (xx), Mustafa  (xx)(Dk. 79 İshak  ?), Furkan (xxx) 
SARI KARTLAR: Alpay Cin, Arif, Ayberk , İbrahim Serdar Aydın, Gökhan, (Konya Anadolu Selçukspor), Göksu, Burak Cengiz Umut (Boluspor)
KIRMIZI KART: Dk. 29 Sabri Can (Boluspor), 
GOLER: Dk. 40 Furkan Demir (Boluspor)

ZİRAAT Türkiye Kupası 4\'üncü tur elemelerinde Konya Anadolu Selçukspor, evinde ağırladığı Boluspor\'a 1-0 yenilerek kupaya veda etti.
29\'uncu dakikada rakibine yaptığı sert hareket sonrası Boluspor kalecisi Sabri Can kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.
32\'nci dakikada kalecinin kırmızı kart görerek oyun dışı kalması üzerine zorunlu olarak oyuncu değişikliğine giden Boluspor\'da Hakan Özkan oyundan alınırken, yerine yedek kaleci Cengizhan Şarlı girdi. 
40\'ıncı dakikada bir kişi eksik kalmalarına rağmen baskı kuran Boluspor\'da müsait pozisyonu değerlendiren Furkan Demir, takımını öne geçiren gölü attı: 0-1.  
İkinci yarısı karşılıklı ataklarla geçen karşılaşmayı Boluspor 1-0 kazandı.

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