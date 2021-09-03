Konya Adalet Sarayı yükselme sınavlarında liyakatsizlik iddiası

Adalet Bakanlığı’nın Konya Adalet Sarayı’nda 6 yıl çalışma süresini tamamlayan katiplerin, yazılı ve mülakat şeklinde iki aşamadan oluşan görevde yükselme sınavının sonuçları açıklandı. Konya Adalet Sarayı’na 6 yıl çalışma süresini dolduran yaklaşık 350 katip, yazılı ve mülakat olmak üzere iki aşamadan oluşan görevde yükselme sınavına girdi, 24 kişi kazandı.

Gazete Duvar'ın haberine göre; Adalet Bakanlığı tarafından yapılan görevde yükselme sınavına ilişkin bilgiler veren Hasan Ekici, “Adalet Bakanlığı’nın 2021 yılı Görevde Yükselme Sınav sonuçları nihayet açıklandı. Konya Adliyesi’nin kazananlar listesinden ise liyakatsizlik ve hüsran çıktı. Atama sonuçlarının açıklanma süresinin oldukça uzaması akıllarda yeterince soru işareti bırakmıştı bırakmasına da siyasi torpilin bu denli umursamaz bir şekilde göze sokulması başta adliye çalışanları olmak üzere birçok kişiyi şok etti” dedi. Mülakatta katiplere sorulan sorulardan da örnekler veren Ekici, “Merak edenler için mülakat adı verilen bu sözlü sınavda ki, biz buna torpil savaşları adını verdik; adayların müdür olabilme, yöneticilik yapabilme kabiliyetlerini sorgulayacak tek bir soru bile sorulmadığı görüldü. Hadi canım olur mu öyle şey diyenler için birkaç mülakat sorusu örneğini buraya bırakıyorum. Yeniçeri Ocağını kaldıran padişah kimdir? İlk dünya haritasını kim çizmiştir? Ağacın içinde gizlendiği esnada şehit edilen peygamber kimdir? Filistin Kurtuluş Örgütünün Kurucusu kimdir? Bayrak şiirinin yazarı kimdir? Sertap Erener’in Eurovision şarkı yarışmasına katıldığı İngilizce şarkının Türkçe meali nedir?

Adalet Bakanlığı’a liyakate önem vermesi çağrısında bulunan Ekici, “Yazılı sınava gecesini gündüzüne katarak çalışıp yüksek puan almanın, çalışkan ve azimli olmanın hiç ama hiçbir önemi yok. En kötüsü de bu durumun tüm çalışanlar tarafından kanıksanmış olması. Tabiri caizse dayısı olan müdür oluyor. Kendi bünyesinde adaletsiz bir tutum sergileyen Adalet Bakanlığı’nın en azından bundan sonraki sınavlarda liyakata esas bir tavır sergilediği, adamına göre değil, hukuka göre adaletin dağıtıldığı bir adli yıl dilerim” ifadelerini kullandı.