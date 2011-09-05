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Spor

Konya, 3 büyük ili geride bıraktı ANKARA (A.A)

05 Eylül 2011 14:10

-Konya, 3 büyük ili geride bıraktı ANKARA (A.A) - 05.09.2011 - Türkiye genelinde en fazla spor tesisine sahip il Konya olurken, İstanbul, İzmir, Ankara gibi metropoller, bu ilin gerisinde kaldı. Spor Genel Müdürlüğü (SGM) resmi internet sitesinde yer alan verilere göre, 116 spor tesisine sahip Konya'yı, İstanbul 104, İzmir 75, Ankara 72 ve Adana 70 tesisle takip ediyor. Ardahan ise spor tesisi olmayan tek il. SGM verilerine göre, 2011 Dünya Üniversite Kış Oyunlarının yapıldığı Erzurum, 2013 Akdeniz Oyunlarının yapılacağı Mersin'in yanı sıra, Antalya, Kayseri, Gaziantep ile Diyarbakır gibi büyükşehirlerin spor tesisi sayısı bakımından sıralamada çok aşağılarda yer alması dikkat çekiyor. Bu illerden Erzurum ve Diyarbakır 34'er tesisle 21., Mersin 24 tesisle 29., Antalya 47 tesisle 14., Kayseri 32 tesisle 23. ve Gaziantep de 21 tesisle 32. sırada yer aldılar. Listenin sonunda yer alan ve hiç tesise sahip olamayan Ardahan'ın üstünde, 47. sırada 5 tesis ile Düzce, 46. sırada 6'şar tesisle Bayburt ve Şırnak, 45. sırada 7'şer tesisle Iğdır, Kilis ve Siirt, 44. sırada 8'er tesis ile Hakkari ve Kırıkkale, 43. sırada ise 9 tesis ile Bingöl bulunuyor. Spor tesisi sayısı bakımından ilk 10 kent arasına giren illerden Bursa 68 tesisle 6., Kocaeli 64 tesisle 7., Trabzon 64 tesisle 8., Yozgat 63 tesisle 9. ve Balıkesir 58 tesisle 10. sırada yer buluyor.

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